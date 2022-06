Blog de Viajes y Destinos para Visitar

Marcos González

Con tan solo unos meses de vida ya me encontraba en plena altura, volando hacia un destino desconocido. Al tiempo lo supe, claro que de aquel viaje no recuerdo nada, pero aun así mis padres me pegaron la pasión por viajar y conocer nuevos lugares. Me gustan los museos, las diferentes culturas, conocer gente y las gastronomías más exóticas.